陳逸軒曾任高雄律師公會副秘書長。（摘自陳逸軒臉書／郭良傑高雄傳真）

高雄一名年輕律師、前高雄律師公會副秘書長陳逸軒、涉嫌利用陪同詐團車手偵訊及法院聲押的機會，涉漏案件秘密給詐騙集團首腦，協助涉詐車手串供脫罪及幫助洗錢，高雄地檢署指揮警方對詐騙車手集團進行搜索及偵訊後，查出陳逸軒涉嫌重大，21日將他拘提到案，依違反詐欺及組織犯罪，22日向高雄地方法院聲請羈押陳逸軒獲准。

據指出，陳逸軒協助詐欺集團車手陪同接受警方偵訊，從中獲知偵查秘密後，通知其他共犯及車手集團首腦，檢警懷疑他另幫其律師牽線來協助詐騙集團脫罪，檢警正擴大追查其他律師涉案情形，案情有升高的可能。

據了解，31歲的陳逸軒出身法律世家，世新大學法律系畢業，父親曾任高雄地方法院刑事庭法官及庭長，幾年前退下擔任律師，目前是高雄某律師事務所負責人，父子同在該事務所承接訴訟案件。

檢警調查發現，檢警近幾個月來破獲幾個詐欺集團，都有陳逸軒參與，居中聯絡協助詐騙集團成員逃避刑責及湮滅證據，高雄地檢署指揮高雄市刑大，21日同步查緝詐騙車手集團，將陳逸軒拘提到案偵訊後，移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，認定陳逸軒涉嫌重大，向高雄地方法院聲押獲准。