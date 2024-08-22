暴雨炸東京發布「危險情報」 街道淹成河 車站驚見瀑布！

日本東京昨（21日）晚突然受暴雨侵襲，市區許多道路、地鐵車站淹大水，甚至在站內出現瀑布奇觀。對此，住在台灣的日本網紅《日本人的歐吉桑》表示，台北的捷運入口階梯是經過用心考慮設計，連防災都有考慮到。台灣網友回應，是因為曾經受過教訓，多次修改設計，才有現在的安全措施。

網紅《日本人的歐吉桑》今日貼出一張對比圖，上面是東京地鐵車站淹大水，下面則是台灣捷運入口的墊高階梯。他指出，「昨天日本下超級大雨，造成東京地鐵站發生嚴重淹水，現在才發現台北捷運入口是經過用心考慮設計的，我來台灣第一次看到入口階梯時候，只覺得有點麻煩，現在才知道階梯設計是為了防災的」。

網友紛紛留言回應，「台北捷運地下車站曾經就因為納莉颱風的侵襲而淹水」、「那是曾經教訓，多次修改設計，才有現在的安全措施！」、「因為台北的捷運曾經大淹水啊！」、「現在台北捷運還有擋水設備，捷運站有畫當年被淹的位置」、「因為以前納莉淹過，捷運變身超大滯洪池癱瘓好幾個月」、「我們也曾經水淹板南線，其實大家都是苦過來的！」。

此外，還有民眾提到「台北捷運工程局也是經過多次問題，逐步修改設計，當年遇到納莉，是第一次遇到颱風加水門問題，後來就增加防水門設計」、「設計時間不同，當時經驗思考不同，如果日本捷運建造時間跟北捷一樣，應該對未來預防設計會更周全」、「東京會淹水的地鐵，大概是早期建設的地鐵，歴史有100年了吧！新線不會喔！」