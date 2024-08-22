總統府今天（22日）下午召開健康台灣推動委員會，由召集人總統賴清德主持。賴清德表示，關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質。

他並說，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3,702億元；其中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」，預算的籌編，代表政府打造「健康台灣」的決心。

賴清德致詞時指出，就職滿月時宣布，總統府將針對全國關注的，氣候變遷、健康促進、社會韌性三大全球性議題，成立三大委員會，凝聚各方力量，為國家發展擬定策略。

今天，「健康台灣推動委員會」第一次開會，他要感謝三位副召集人、各位顧問和委員，共同投入委員會的運作，也謝謝國人朋友們，一起在線上關心、參與委員會的進行。

他從競選期間，就不斷思考，有別於歷任總統，我能為人民做出什麼不同的貢獻。我出身醫界，我應該發揮醫療專業，跟各界一起努力，打造「健康台灣」。

健康是基本人權，更是普世價值。健康促進的議題，不只是涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。

台灣身為國際社會負責任的一員，賴清德說，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系，帶來貢獻。

未來，還有嚴重影響健康的癌症、來源不明的跨國傳染病、具備抗藥性的超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，台灣都必須積極面對。

他說，我們有信心，跟世界各國分享對策和經驗，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

他要感謝在這個過程中，來自各領域專家的建言，成為我們520上任後推動政策的重要參考。所有寶貴的意見，也匯集在今天大家桌上的，《健康台灣推動元年建言書》，將是我們未來行動的堅實基礎。

賴清德強調，要推動「健康台灣」，也要落實 「均衡台灣」。因此，今天成立的 「健康台灣推動委員會」，不只橫跨了各領域的專業，更兼顧了北中南東的區域均衡，來更加落實台灣的醫療平權。

賴清德進一步說，整體委員會的成員，有超過百分之80，來自民間各界，我們也會持續集結各方的力量，共同促進全民健康生活，提升全齡照顧。

今天第一次會議，衛福部將報告兩項主題：第一是，「健康台灣願景規劃」，說明台灣當前的挑戰和機會，以及行動藍圖，第二是，「健保永續—改革與優化」。

賴清德指出，明年全民健保開辦將滿30年，健保是台灣的驕傲，因為有健保，國人才能免於因病而貧、因貧而病的惡性循環。從2020年開始，國人對健保的滿意度都超過9成。

他說，同樣在明年，台灣將進入「超高齡社會」，也就是每5個人當中，就有一名65歲以上的長者，再加上各式新藥、新科技的發展，以及國人對優化醫療執業環境的期待，健保的運作上，在各方面的挑戰，會越來越大。

賴清德強調，健保的核心價值，是醫療平權、全民互助。唯有健保永續經營，全民才能獲得更好的照顧。我們關注健保「點值」，也要展現健保「價值」。政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值，持續優化健保財務，提升健保的效率和品質。我們也期待，跟大家一起努力，讓健保永續發展，台灣醫療更平權。

他並指出，明年度衛福部的整體預算，比今年度增加318億元，達到3,702億元；當中預計投入607億元，來擴大醫療及照護的投資，打造「健康台灣」。在中央總預算，新增「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，改善醫事人員的工作環境。

他說，我們也將啟動「健康台灣深耕計畫」，投入經費支持全國各級醫療機構，培育人才，以及發展智慧醫療。

許多癌症病友關心的「癌症新藥基金」，明年會以公務預算50億元，撥入健保基金，預計2026年達到100億元的規模。同時也將推動「第五期國家癌症防治計畫」，並且從明年起，癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率。他告訴大家，這些預算、項目的籌編，都代表政府打造「健康台灣」的決心。

此外，賴清德說，他上任以來，政府針對提升護理人力，以及促進民眾的心理健康，都展開計畫和方案，也啟動「在宅急症照護試辦計畫」，提供長照和醫療的整合性服務。

他說，「健康台灣」，不是口號，已化為我們的具體行動！這些，都是新政府團隊，上任不到100天，所具體落實的，紮紮實實的行動。他相信，有各位委員、顧問的支持和參與，透過廣納建言、多元對話、凝聚共識，打造「健康台灣」的行動，會更符合社會的期待，我們實現願景的腳步，也會走得更快、更穩！