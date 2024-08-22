中秋節將近，因此近期也是月餅禮盒送禮的旺季，高雄林皇宮推出連續4年狂賣超過5萬顆純手工自製的樂舞松子蛋黃酥禮盒，豆沙鬆軟、蛋黃鹹香，大受消費者歡迎，今年迄今已賣出逾7,000盒，業者則表示表示今年目標賣出1萬盒、10萬顆。

林皇宮總經理柯光龍表示，在各類原物料成本上漲情況下，高雄林皇宮除了維持產品的美味與食材品質仍堅持不調漲，除了過去的12入裝之外，今年也新增樂舞松子蛋黃酥精巧8入裝。

柯光龍指出，林皇宮的松子蛋黃酥禮盒著重真材實料，美味的秘訣在內餡的部份是採用屏東萬丹紅豆熬製而成的烏豆沙，搭配智利松子及產自彰化的鹹蛋黃，巧妙工法完成黃金比例配方。傳統豆沙飽滿而鬆軟的口感，搭配鹹香的蛋黃，再加上烤至酥香、層次豐富的外皮，鹹甜均衡、層次分明，讓人一再回味。口碑熱銷的松子蛋黃酥禮盒，將是今年中秋節伴手禮的首選。

林皇宮也提供早鳥優惠，即日起至9月7日松子蛋黃酥12入優惠價931元，8入優惠價741元，100盒（含）以上9折，數量有限，售完為止。

此外，高雄林皇宮2樓皇廚港點廣受好評的片皮櫻桃鴨也推出限定優惠，柯光龍表示，遵循廣式掛爐古法爐烤的櫻桃鴨，是高雄林皇宮二樓皇廚港點的招牌人氣料理之一，主廚挑選豐腴肥美的櫻桃鴨，櫻桃鴨本身肉質非常紮實，經過主廚獨特醃料填入後懸掛自然風乾，再以爐烤方式呈現紅潤的誘人光澤，讓爐烤鴨皮酥薄而脆口，肉香軟而多汁，外層連皮帶肉，不沾醬單吃有豐富的口感，搭配手工桿製的餅皮，甜而不膩的甜麵醬、特製冰梅醬以及香氣滿滿的蔥白段一口咬下去，或是配上一口清脆小黃瓜一起享用，完全不油膩而且肉質不乾柴，會讓人忍不住一口接著一口咬，嘴裡餘香猶存，唇齒留香，讓人吃過一次都難以忘懷的好，成就餐桌的色香味饗宴。

林皇宮的「鴨霸降LIN 一鴨五吃」也推出活動，只要在臉書按讚分享活動或GOOGLE評論，即加贈一種吃法。「鴨霸降LIN、一鴨五吃」也販售餐券，使用餐券直接加贈一種吃法，餐劵1組4張原價1萬2,672元，現在75折優惠，只要9504元。另外，林皇宮也推出烤鴨雙人套餐，主打無論是情侶，閨蜜，好哥們都能一起享用，每人只要1,880元＋10％。