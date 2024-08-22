經濟部產業發展署、德國經濟辦事處、台灣智慧自動化與機器人協會與工業技術研究院22日共同舉辦「第9屆台德智慧機械論壇」，此次論壇由台德產業雙方業者分享解決方案、數位平台之開發及應用商機、AI與智慧機器人等創新應用，持續強化台德高階智慧製造領域合作與交流。

產業發展署署長楊志清於開幕致詞中表示，台灣擁有堅強的經濟與產業實力，AI應用製造產業已有豐碩的成果，也已帶動產業減碳約155萬公噸CO2e，而台灣與德國雙邊貿易及投資都持續表現強勁，期望雙邊持續深化產業夥伴關係，共同創造合作與投資機會。

本次論壇也邀請了台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一及德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺從產業界的角度分享未來發展與雙邊合作等見解，專題演講部分邀請了所羅門、達明機器人、台達電等單位，分享我國智慧機械技術發展與轉型應用實績及成果，德方則由Siemens、Botfellows、Trumpf等領先企業，分享智慧製造近年發展技術與展望，包含德國及台德共同合作的經驗和商機。

產業發展署指出，論壇也促成達明機器人公司與德國Botfellows公司簽署「智慧協作型機器人系統整合技術合作與市場拓展」合作備忘錄，結合台灣的協作型機器手臂與德國的即時工廠虛實整合監控軟體打造完整的工業機器人平台，大幅提升人機協作的安全性以符合歐盟法規，另外也藉由AI來讓機器手臂完成生產線上各式各樣的工作，共同合作能發展更多應用商機。

產業發展署表示，台灣與德國在產業領域具有很強的互補性，貿易方面2023年台德貿易總值達220億美元，德國為我國全球第8大貿易夥伴、第10大出口市場與第6大進口來源，且以機械及電機設備為大宗。強化台德產業密切交流，致力發掘雙方技術與供應鏈交流契機，將可促進台灣企業爭取更多新合作商機，創造更堅強的產業競爭力，帶著台灣走向世界。