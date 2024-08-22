上銀科技連續四屆獲頒機器人智動系統優質獎ARSI，今年以智慧型線性滑軌獲「機器人及關鍵零組件研發組」—特優獎，副組長魏廷安獲傑出工程師獎，總計兩項大獎，充分展現優秀之智動化成果與持續的創新研發能量。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新22日主持頒獎典禮時表示，第四屆「機器人智動系統優質獎ARSI」，在創新與研發類產品總共參賽有24件，經過評審後，有8項產獲獎；人才的部分，總共12位參賽，有4人得獎，只有三分之一的得獎機率，不管是24個參賽獎項，或者12位傑出人才，都是模範。

鄒宇新表示，產業發展署7、8年前，推動智慧機械從1.0方案到 2.0方案到未來3.0方案，產業發展署都在籌備。剛開始推智慧機械時，機械工廠數位化程度比例並不高，經這幾年， 1.0幫大家奠定數位化的基礎，2.0幫大家增加智慧化的基礎，到目前為止，大概6成工廠做到數位化，但做到智慧化的廠商還不到10％，政府部門跟產業界未來要共同努力。未來智慧3.0 的方向，首先要把40％還沒數位化的部分，繼續努力推動，至少要做到9成以上，智慧化，希望至少做到5成，在3.0方案，智慧化還要加上AI。AI涵蓋鑑別式與生成式AI，製程上大部分是鑑別式AI；在設計端、行銷端以及整體營運管理可以運用生成式AI。

上銀指出，上銀智慧型線性滑軌i4.0 GW® 具振動、溫度警報、智慧保養提醒等功能；透過獨家專利感測技術，開發優於市場同類產品10倍靈敏度的感測器，當感測到設備振動、溫度超過門檻值時，主動發送警報通知設備管理者，避免終端客戶發生高單價產品批量報廢的情形，像是晶圓片、載板等，同時搭配上銀獨家智慧保養演算法，在設備需要注油保養時，適時發出提醒，使設備能長時間維持穩定且高良率的生產，不僅滿足半導體、自動化產線在整體設備效率(OEE)最大化、產線無人化的發展趨勢，更進一步達到環保節能不浪費的ESG效益，協助產業往下一世代的製程邁進。