永豐銀行致力推廣金融友善、支持在地文化創意，24到25日將與結合音樂舞台與創意市集的「2024 Park Park Carnival」（叭叭嘉年華）合作，號召年輕族群共襄盛舉。永豐銀行表示，為落實金融友善防詐宣導，將於臺北圓山花博園區活動現場以「防詐嘉年華」為主題，透過趣味遊戲讓民眾學習防詐知識，並請台啤永豐雲豹啦啦隊—電豹女到場互動，邀集更多年輕人關注反詐騙議題、響應永豐銀行金融友善精神，落實「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

結合音樂演出與假日市集的「2024 Park Park Carnival」，預計活動期間將帶來約8萬人次與會。永豐銀行表示，為力挺年輕世代街頭文化與音樂潮流，永豐銀行將於主舞台「叭叭舞台」冠名支持、邀集大眾參與這場展現青春熱血的夏日音樂盛會。

為實踐公平待客、提升對年輕族群的金融友善服務，永豐銀行特別於活動現場設置「防詐嘉年華」主題攤位，除了提供可擺拍打卡的手持道具，也邀請民眾點閱永豐銀行官網「金融友善—防詐專區」防詐宣導影片並按讚、取得遊戲機會挑戰防詐問答，答對還可獲得獎品。此外，電豹女成員們也將於特定時段到場與民眾互動猜拳解題，為活動增添趣味與人氣。

永豐銀行表示，為守護民眾資產，永豐響應打詐政策並善盡社會責任；透過分行臨櫃關懷即時通報、宣導防詐觀念、優化開戶審查作業，並導入「永豐AI識詐模型」強化監控異常交易，建立警、銀科技聯防詐欺犯罪等，有效達到預先防堵效果；去年永豐全台分行成功阻詐總件數與金額較前年分別成長35％及120％。金管會今年7月公布的「113年公平待客原則評核」中，永豐銀行名列前25％並為唯一獲頒「最佳進步獎」的銀行業者。詳細資訊請上永豐銀行「金融友善—防詐專區」、「2024 Park Park Carnival」官網查詢。