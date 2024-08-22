為增進企業國際能見度及國際資金進入櫃買市場，櫃買中心率領穩懋（3105）、雙鴻（3324）等七家優質上櫃公司赴馬來西亞及新加坡，於21日及22日舉辦為期2天的「Taiwan AI Focused Corporate Day」海外法人說明會。本次活動共計逾300人次的外資機構投資人參加，進行76場的會議，外資機構法人參與踴躍且場面熱絡。

櫃買中心表示，本次海外法人說明會再度與國泰證券及馬來西亞Maybank Investment Banking Group攜手合作，所邀請的七家上櫃公司都是台灣優質公司，包括：穩懋、弘塑、宜特、雙鴻、譜瑞-KY、M31、群聯，因此吸引了當地眾多主權基金、大型資產管理公司與保險公司等專業投資機構的積極參與，該等投資法人對於本次與會的上櫃公司經營及發展均表達高度興趣。

櫃買中心近年來積極赴海外引資，與協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值，透過本次法說會的安排，除有助於上櫃公司對於東南亞市場的認識外，亦可望帶動更多國際資金進入櫃買市場，提升我國證券市場交易動能。

此外，為增進星馬機構投資人對櫃買市場的瞭解，櫃買中心特別向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，讓與會機構充分瞭解櫃買市場擁有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，同時也分享櫃買中心近年來推廣ESG及相關金融商品的具體成果。