高麗菜是餐桌上常見食材。對此，營養師夏子雯分享，高麗菜含維生素U，能修復黏膜、緩解胃部不適，因此又有「天然胃藥」的美稱；另外，它還擁有多種具強大抗氧化能力的植化素，有助於抑制癌症細胞生長。但值得注意的是，甲狀腺功能低下及容易脹氣者，不適合食用。

高麗菜營養好處有哪些？夏子雯曾在個人粉專發文表示，每100公克的高麗菜熱量約為23大卡，雖嚐起來甜味十足，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數的蔬菜，很適合減醣飲食，適量食用也能穩定血糖值。

夏子雯接著說，高麗菜含維生素U，其為一種抗潰瘍的因子，可促進黏蛋白分泌，加速潰瘍傷口癒合、修補黏膜。因此，它又被稱為「廚房裡的胃藥」，能緩解胃不舒適的感覺。

除此，高麗菜有適量的膳食纖維，每100公克中含有1.1公克。夏子雯指出，其能促進胃腸道蠕動，預防便祕，胃功能不佳者可適量食用。

夏子雯還提到，高麗菜擁有強大抗氧化能力的吲哚、異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等植化素，有助抑制癌症細胞生長，如乳癌、大腸癌等。

然而，夏子雯提醒，高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，因此甲狀腺功能低下者不適合攝取。

另外，夏子雯表示，由於高麗菜中的寡糖類進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類作為發酵材料，進而產生二氧化碳、硫化氫等氣體，易有脹氣狀況。建議適量食用外，也可以煮熟、煮久一點再食用。

營養師陳嫚羚補充，高麗菜含維生素U，又稱為「高麗菜精」（Cabagin），是純天然的腸胃藥成份，具抗潰瘍作用，有助於加速修復受損的胃黏膜、抑制胃酸過度分泌，在許多胃腸藥中都有添加。

陳嫚羚還說，由於維生素U為水溶性，直接洗淨、切絲生吃可保留最多。但要注意的是，若本身為甲狀腺功能失調、腸胃蠕動差、易脹氣者，不適合生吃，也不宜吃過量高麗菜。