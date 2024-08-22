新北市政府以以第二行政大樓參加「第4屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎」競賽，獲得「2024 TIBA AWARD台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎」設計類鉑金獎，市府祕書長邱敬斌今（22）日代表領獎時表示，此項殊榮不僅肯定新北市的智慧城市建設，也彰顯市府推動環境永續的決心。

社團法人台灣智慧建築協會是我國智慧建築與綠建築最重要的學術與技術交流平台，更與韓國、新加坡、大陸、香港等共同發起成立「亞太地區智慧綠建築聯盟」，由每2年舉辦一次的大會，從全國各地選拔出來的優良智慧綠建築暨系統產品，頒授獎項及做為其他各國觀摩案例。

新北市府本次以第二行政大樓參加競賽，在能源管理設計成果在設計項目中脫穎而出，大樓資訊化設施管理系統市府開發的「新北市公有建築空間管理系統」整合智慧化系統資訊，透過AI技術進行實際使用時的能耗監控和預測，並根據實際的運行數據進行動態調整，達到更完善的節能效果，實現近零碳排的目標。

副市長朱惕之也代表參加本次座談會，他表示獲獎的榮譽是對新北市政府不懈努力的肯定，將繼續致力於推動智慧與綠色建築的發展，並將其作為實現城市永續發展和提升市民生活品質的重要手段，在全球氣候變遷的挑戰日益嚴峻的現今，努力實踐與創新與國際接軌，為市民打造健康、安全、美好的環境。