世界羽聯BWF超級750系列日本羽球公開賽，寶島一哥周天成和同胞李佳豪在男單16強賽上演「寶島內戰」，周天成讓李佳豪手上出現一些失誤，最終21比12、21比12直落二收下勝利，以及8強席位。

這是周天成和李佳豪生涯第3次在BWF賽事過招，周天成奪勝後將對戰成績以2勝1敗略佔上風，將與泰國選手王高倫爭奪4強。

同日另一位寶島男單好手林俊易對壘大會頭號種子、大陸好手石宇奇，無奈14比21、17比21落敗，未能繼續前進。