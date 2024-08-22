桃園市長張善政22日接見奧運金牌好手李洋，並與國立體育大學、中華民國全民羽球發展協會及桃園市羽球委員會共同探討未來桃園羽球發展規畫。會中針對桃園市運動選手生涯輔導、運動防護站及選手出國參賽經費等議題進行討論。

桃園市政府指出，張善政22日接見國立體育大學校長邱炳坤、國立體育大學副教授李洋、中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫及桃園市羽球委員會主任委員梁永聰，張善政表示，桃園長期致力推廣羽球運動，市府也規畫與國立體育大學及桃園市優秀選手合作，整合民間資源，共同推動各級羽球培訓，傳承成功經驗。

國立體育大學校長邱炳坤表示，自創校以來，國體大一向與地方政府緊密合作，並與桃市府成為最佳夥伴，共同推動體育運動，李洋在巴黎奧運奪金後，返國擔任國體大副教授，不僅造就亮眼成績，也對桃園的羽球運動發展做出重大貢獻。

副教授李洋表示，桃園市擁有許多優秀選手，但多於大學階段至其他縣市學校就學，未來希望能與各界攜手努力，吸引更多優秀選手至國立體育大學就讀，促進桃園體育發展，也感謝市府在經費及資源上的支持，並期盼各界共同培養更多優秀選手，在國際賽場上取得佳績。

桃園市政府也說，會中討論到南崁高中體育班已招收羽球選手作為高中銜接端、場館設備修繕、舉辦國際賽事、補助選手出國參賽經費、設立運動防護站、深化運動科學服務、媒合國體大與長庚大學提供選手物理治療以及放寬三級學校任教資格，讓優秀選手退役後可轉任基層教練等提案進行討論。