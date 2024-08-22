小米21日公布2024年第二季業績後，「小米賣一輛車虧6萬多」話題登上熱搜，小米董事長雷軍深夜微博發文回應，再次重申「造車很苦，但成功一定很酷！」並強調小米汽車還在投入期，「我們會持續加大研發投入，死磕硬核科技」。

香港經濟日報報導，小米公布業績後隔日，股價最高至19.24港幣，最多升9.8％，收盤報19.1港幣，升9％，成交額為81.9億港幣。

小米第二季首次公布造車收入，智慧電動車等創新業務分部收入為人民幣（下同）64億元，季內Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛，經調整後淨虧損18億元，以此粗略推算，小米汽車季內每賣一輛SU7，平均虧損超過6萬元。

小米總裁盧偉冰指出，目前小米汽車的規模較小，而汽車是一個典型的規模經濟的行業，未來有信心做大汽車的規模，此外，小米第一輛車是純電轎車，其投入成本本身較高，需時消化該部分成本。 隨小米汽車規模做大，將攤分目前的高成本，未來虧損將進一步收窄，並對小米汽車毛利率不斷提升有信心。