審計室2023年新竹市總決算審核報告日前出爐，民進黨新竹市議員曾資程在臉書指出，報告中針對市有閒置不動產管理未妥善規劃利用提出糾正，其中1筆警察局經管北大段2400地號內16棟警察宿舍，至今閒置未處理，擔心恐成治安及髒亂死角，要求市府改善周遭環境。

曾資程指出，根據新審核報告，由警察局經管、位在北大路的16棟警察宿舍，面積825平方公尺，因為停止配宿後於2018年間全數收回，其中2棟110年度文化局公告為歷史建物，該筆土地都市計畫使用分區為「兒童遊樂場」用地，但市府收回該筆土地後，超過4年未辦理後續規劃。

曾資程也到現場勘查，發現確實雜草叢生也堆置大量雜物，還有易滋生病媒蚊的積水容器，實在很難想像位在文化局演藝廳旁的精華地段，因為市府屬於管理而成為髒亂點、治安死角及病媒蚊孳生的溫床，儼然成為市中心的毒瘤。

曾資程認為，2棟警察宿舍已經公告為歷史建物，卻還任由閒置在荒煙蔓草間，要求環保局、文化局積極介入，最短時間內改善周遭環境，嗣後及早規劃，不管是興建市民活動中心、停車場，或者回歸都市計畫使用分區，作為兒童遊樂場使用，活化市有閒置資產。

對此，市府表示，該警察宿舍中非歷史建物部分，已於今年6月經新竹市議會定期會通過核准拆除，上月已核定由交通處代管，將考量地區發展需求，邀集相關單位整合規劃後使用。市府也表示，將由竹市警察局維護環境整潔，並請轄區派出所加強巡邏，守護治安與環境安全。