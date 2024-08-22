為檢視我國舉辦國際賽事、職業棒球賽及訓練主要場地整體維護及整修後狀況，並重新檢視我國棒球場地分級，教育部體育署委託國立臺灣體育運動大學辦理「我國棒球競賽及訓練主要場地調查計畫」，自111年6月起歷時2年完成全臺22座不同等級之棒球場訪視及分級。本次訪視結果A級球場計6座（樂天桃園棒球場、臺中洲際棒球場、雲林斗六棒球場、高雄澄清湖棒球場、臺北天母棒球場、新北新莊棒球場），B級球場計5座（臺南市立棒球場、嘉義市立棒球場、花蓮德興棒球場、臺東棒球村第一棒球場、亞太成棒副球場）。另C、D級球場計有11座可作為業餘聯賽、三級棒球聯賽及社區型休閒推廣賽事使用。

體育署表示，本次計畫除訪視中華職棒各球隊使用主場外，亦加入成棒聯賽使用場地及區位較佳的簡易棒球場，分別針對「場地球場容量」、「行政賽務必要空間」、「競賽場地」、「草坪結構」、「機電設備」及「土木建築」等6大面向進行訪視，並提出相關改善建議。各球場近年均致力於提升場地競賽及服務品質，相較於105年所作調查，各球場獲得改善後，已使部分球場評比升級（如天母及新莊升為A級；嘉義市、花蓮及臺東升為B級），目前棒球場空間規劃均朝向比賽專用方向設置，提供球隊更多專業的競賽及行政空間，如設置冷療池、健身空間、球員休息室置物空間及空氣清淨機等，職棒使用之球場亦改造升級球迷使用空間（如設置親子遊憩區、野餐區、烤肉區等），提供觀賞球賽更加有趣且友善之體驗。另外在競賽場地的標準及品質上亦有所提升，如球場照明改為LED燈、紅土區及外野草坪的平整性、草種的一致性等，除可落實節能減碳政策減少電費支出，並提供更多元燈光視覺效果外，亦表示國內各縣市政府越來越重視球場養護事宜。

另體育署執行「優化全民運動與賽會環境計畫」，已陸續核定補助樂天桃園棒球場、新北市立新莊棒球場、臺南亞太國際棒球場、臺中洲際棒球場、臺北天母棒球場、雲林斗六棒球場等場地，將再就各球場不足之處予以協助改善，提供更優質競賽及觀賽品質。

體育署表示，希望能藉由本次調查計畫再次盤點各球場現況，提供各地方政府作為未來管理及改善球場規劃之參考。後續亦將持續輔導及協助地方政府改善各級棒球場地設施，加強球場營運維護管理與維持球場設施品質，也期待藉由完善的場地帶動我國職業棒球運動發展及基層棒球發展基礎與環境。