2024富岡鐵道藝術生活節結合鐵道文化與藝術展演，將於8月24日至9月1日在富岡火車站及周邊街區舉辦，今年活動以「微光小鎮再發現」為主軸，聚焦全民共感的鐵道記憶、列車文化體驗遊程，還有鐵道迷絕不能錯過的五大亮點，包括藍皮解憂號限定遊程、DT668蒸汽機車國王靜態展、鐵道模型展、列車移動劇場。

桃園市文化局表示，「2024富岡鐵道藝術生活節」開幕首日將以有「蒸機國王」美譽的DT668蒸汽機車與復古懷舊的「藍皮解憂號」2輛話題列車齊聚富岡打頭陣，在台鐵公司齊力協助下，也是「藍皮解憂號」首度行駛於台灣西部地區，以懷舊鐵道主題開場，另規畫馬戲之門《火車站旅人》街區演出，帶領觀眾穿梭富岡老街。

桃園市副市長蘇俊賓22日出席開幕典禮，他表示，為期9天的鐵道模型展與鐵道模型達人徐志綱合作，展出多件復古車站及鐵道場景，還有為此次活動全新創作的日治時期木造富岡火車站首度亮相，也規畫動態運轉區，期待鐵道迷們帶著珍藏列車體驗展示。此次活動也結合文化藝術綠洲創作徵件計畫，邀請演藝團隊何日君再來劇團帶來《慢分的末班車－停駐X交錯》，在移動的電聯車廂演出，搭配窗外疾駛而過的景色，是相當特別的觀賞體驗，門票已全數售罄。

文化局長邱正生提到，「2024富岡鐵道藝術生活節」今年已邁向第3屆，除了客家局、楊梅區公所、桃園市立圖書館富岡分館響應響應活動，也搭上國旅熱潮推出文化體驗遊程，串聯富岡及周邊觀光景點，並納入文化局過往於富岡設置的裝置藝術，包含三連陂的大白鷺鷥〈粼粼波波・翩翩白影〉等14件作品，擴大整體觀光效益，期待讓「富岡鐵道藝術生活節」成為全台鐵道盛事。