台灣工藝研究發展中心每年透過工藝認證及推廣計畫發掘原創工藝，月前徵選「2024台灣綠工藝」，22日發表評選結果，全台47家品牌共50組作品入選，將收錄年度入選作品型錄，頒獎授予榮耀，並透過社群媒體、參與各類推廣活動、市場通路引介與線上商務輔導等，協助行銷。

47家品牌共50組作品入選「2024台灣綠工藝」，入選作品多元，此為藺編提籃。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝中心倡議「活工藝・工藝活」，近年公開徵選「台灣綠工藝」，發掘深藏各處的原創工藝，徵選將美學與實用兼備、手感與溫度並融且深具產品市場性潛力的產品，讓民眾透過工藝品體會生活、創造個人品味，2024台灣綠工藝評選結果22日揭曉，47家品牌計50組作品入選，包括百岳清酒杯、窗花馬克杯墊、藺編提籃等，類型多元。

台灣工藝中心主任陳殿禮說，台灣綠工藝認證作品，提供大眾「多一點工藝，生活多品味」的最佳選擇，入選作品將收錄年度型錄，盛大公開的頒獎典禮授予榮耀，後續也安排社群媒體曝光，參與實體推廣活動，引介市場通路合作等多元行銷資源挹注。工藝中心將作為工藝產業的後盾，協助原創工藝品牌深入市場，輔助開創多元銷售管道，共創工藝生活產業鏈。

台灣工藝研究發展中心「2024台灣綠工藝」評選結果揭曉，全台47家品牌共50組作品入選，此為百岳清酒杯。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

百岳清酒杯創作者陳建志說，作品能入選綠工藝很開心，他以台灣山脈群為靈感所製作的手工玻璃清酒杯，融合了四季的風情，春日山花綻放、夏日雨後山嵐飄渺、秋天落葉漫天、冬日白雪皚皚，希望消費者透過一杯清酒，細細品味台灣山川之美。