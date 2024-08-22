嘉義市立委王美惠勘查嘉雄陸橋橋下圳路。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

立委王美惠勘查嘉雄陸橋橋下圳路。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市有多條圳路、圳幹線及導水路易堆積垃圾、散發惡臭，立法委員王美惠屢獲居民陳情，近日會同農水署嘉南管理處嘉義工作站會勘嘉雄陸橋橋下圳路、北港路下埤灌溉渠，要求增加倒伏堰操作次數，讓水流動以改善現狀。

王美惠指出，嘉雄陸橋橋下圳路、北港路下埤灌渠，是供給大溪厝小組、水虞厝小組的灌溉用水，因水源都是生活廢水，積水過久易有惡臭，在不影響原有灌溉功能的前提下，應再增加水流倒伏一次，避免廢水蓄水過久，產生惡臭。

王美惠還說，重慶路及世賢路口，涉及道將圳幹線，支線常有垃圾漂浮於水門前，也應增加協勤人員清理頻率，避免垃圾過多影響觀瞻，上述建議在會勘中獲得農水署同意配合辦理。

王美惠進一步表示，明（2025）年1月底水利署嘉南處會完成水虞厝、大溪厝、白鴿厝灌溉系統建置加壓站及管線工程以後，取用的回送水會由嘉義市資源回中心供應，可有效稀釋廢汙水，降低臭味。