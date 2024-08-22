韓國男演員曹政奭在新片《變身機長》中飾演飛行技術高超的機長「韓正優」，沒想到卻因一時失誤而被開除。陷入絕境的他，竟冒用妹妹「韓正美」的身分重獲機師一職，展開出乎意料的第二人生，電影裡，他活用身體的詼諧演技，令不少觀眾聯想到當年他在《初戀築夢101》中，飾演李帝勳的朋友一角示範如何接吻的滑稽演技，他也因此嶄露頭角，曹政奭也表示「如果沒有李帝勳的話，就無法完成那麼有趣的場面了！」

出道20年的曹政奭，此次一人分飾2角，他表示扮演「假正美」時的女裝對他而言完全不覺得有壓力，且他為了扮演女機師角色，還試穿了上百套服飾，接受專業的機師教育訓練，對《變身機長》的努力和熱情都將完整呈現在大銀幕上，曹政奭也透露一開始就不打算以特殊扮裝來塑造「假正美」這個角色，他說想以自己原本的臉扮成女生：「我也很努力地節食了，能扮成這種程度我覺得已經算成功了！」

但在盛夏中開始拍攝讓他感到很辛苦，「雖然我演過古裝劇，但這次扮演『假正美』時，要一直戴假髮，這是讓我感到最辛苦的一點，滿身大汗又很悶。穿著高跟鞋奔跑的場面也很累，大腿肌肉都冒出來了，而且還一直穿著女性內衣長時間進行拍攝」，之前也曾在電視劇《嫉妒的化身》中飾演因罹患乳癌而要穿女性內衣的角色，曹政奭說這或許就是他的命運。

曹政奭的女裝扮相美到臨演也認不出。（車庫娛樂提供）

曹政奭還透露在《變身機長》中扮女裝時，有一場戲是在半夜2點左右拍攝，是他和飾演女機長同事的李宙明一起吃飯的場面，曹政奭笑說當時自己的鬍渣冒出來了，看起來有點淡青色的，他就稍微用手遮了一下，覺得很有趣，直呼：「這好像是導演刻意安排的，感覺在後製處理時還故意把鬍子弄得更濃了！」

此外，姜河那驚喜現身《變身機長》更引起話題，對於會請姜河那特別參演的原因，製作團隊表示：「姜河那曾和曹政奭一起演過音樂劇，他還曾與《變身機長》的製作團隊合作過《菜鳥警校生》，我們也希望姜河那之後有機會主演《變身機長》的續作，像是《變身警察》之類的應該會很不錯！」電影將於明（23日）在台上映。