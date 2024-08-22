全台都鬧護理荒，桃園市今年已有逾千名護理師離職，為避免惡性循環，桃創全國之先，新社會住宅都會保留10％名額，開放給在桃園任職滿1年的護理師入住，將以專案方式收取市價8折的租金，9月開放申請，希冀讓想逃離轉職的臨床護理師有誘因留下。

桃市府為搶救護理荒，首創讓護理師優先入住社宅。（蔡依珍攝）

議員黃敬平上屆會期質詢時點出桃園今年首季已有879名護理師逃離職場，病床數遞減至只剩6380床，且3.4％病患等床超過1天，高於全國平均，直指桃園的醫療環境留不住護理人員，導致護病比高，1護理師最多要照顧14.9名病患、最少也要照顧10人，護理人力不足，醫院一床難求，民代接獲「拜託喬床位」的電話接到手軟，要求市府提出改善之道。

桃市府除持續提升醫護職場環境，也向桃園市護理師護士公會請益，獲悉1年內的新進護理師離職率最高，但因護理師平均待滿8個月後，月薪就會超過最高標準5萬5900元，因此成為社宅絕緣體，為了留下臨床護理師，住宅發展處也為護理師開先例，未來新社宅都保留10％給護理師。

住發處解釋，只要在桃園市境內醫院任職滿1年的護理師，憑醫院出具就職滿1年的在職證明，就能優先申請入住社會住宅，以9月2日至20日開放申請的桃園區東門段社宅率先試辦，年底前中壢中興巷社宅也會比照辦理，已完工的12處社宅共4211戶，則同步採隨到隨辦，有釋出就會優先通知安排入住。

至於收費則有別其他政策戶以收入別計價，將採專案方式，以最高的第六級租金收費，約是市價8折，盼減緩護理師離職率。

桃園市護理師護士公會理事長陳麗貞表示，雖然大部分醫院有宿舍，卻限單身，有成家立業需求的護理師必須到市場上找房子，但並非低收入戶，永遠排不到社宅，且大部分護理師只要撐滿1年，後續就相對穩定。

陳麗貞提到，大批剛畢業的新進護理人員陸續報到，加上衛福部的獎勵金有感，護理荒已有趨緩，樂見獨步全台的福利政策照顧桃園護理師，希望政策留人能讓護理師就近享受福利，進而落地生根。

除了護理師，住發處也將領有媽媽手冊的準媽媽，納入社宅優先戶，希望在增加社宅數量的同時，也擴大承租資格，確保有需要的市民能獲得充分資源。