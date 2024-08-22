屏東地檢署2年前偵辦內埔警分局員警涉嫌包庇私娼寮貪瀆案，查出已退休的前一組組長林崑玉等3人涉嫌重大，而案經擴大偵辦後，近日檢方追出現任恆春警分局一組曾姓組長也涉案其中，並認曾涉嫌重大，21日向屏東地院聲請羈押獲准。

據了解，曾姓組長疑似在任職內埔警分局龍泉派出所所長時，與時任一組組長的林崑玉包庇多家私娼寮等八大行業，檢方雖在2年前偵辦林崑玉時未查到曾也涉案其中，但近日案情有所突破，檢方21日將曾帶回釐清案情，而訊後認曾涉嫌重大，向屏東地院聲請羈押，法官裁定收押。

回溯林崑玉案件，2022年時檢方查出林崑玉與利姓、程姓警員在2015年負責稽查八大行業時，涉嫌包庇內埔鄉多家私娼寮，3人遭檢方被依涉嫌違反貪汙治罪條例偵辦，檢方訊後認3人涉嫌重大，向屏東地院聲請羈押獲准。當時林與利已退休，程則在職，在貪瀆案爆發後，程遭停職。

屏東縣警局表示，曾遭收押後，也處以停職處分，警方秉持「毋枉毋縱、依法究辦」的原則，配合地檢署從速調查，如違法屬實，將從嚴究責。