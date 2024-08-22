為積極打造多元永續上市籌資平台及推動臺灣實現2050淨零目標，證交所連續兩年攜手子公司碳交所，共同參與南台灣創新創業年度盛會「Meet Greater South 亞灣新創大南方」。

兩大交易所將在8月23日至24日（本周五至周六）於高雄展覽館設置主題專館「G1-1：永續創新聚落－碳交所及證交所主題專區」，展示創新公司邁向資本市場路徑及碳交易業務諮詢等豐富內容，期以資本市場資源力助新興經濟發展，打造永續成長新動能。

證交所表示，此次展區設計多項活動，包含於展覽首日邀請平和環保（6771）及成信實業（6969）等2家創新板（準）上市公司登台分享公司營運發展亮點及上市經驗。

另也規劃碳交所業務簡報、國際碳權交易平台及國內減量額度交易平台介紹簡報，搭配「上市雙主板X碳知識X碳交易」九宮格有獎徵答遊戲，證交所邀請對新經濟產業發展、碳權交易及碳管理有興趣的企業與投資先進，親臨會場參觀交流。