林姓男子等8人涉嫌在本屆總統大選時，以時任總統候選人賴清德贏過其他候選人150萬票或候選人柯文哲贏過候選人侯友宜為賭博內容，在網路供民眾下注。桃園地檢署認為林等8人涉犯《總統、副總統選舉罷免法》，依法提起公訴。

桃園地檢署調查，林及倪、王、洪、薛、蔡、徐、黃男子等人由不詳人士架設賭博網站，供賭客簽賭運動賽事或百家樂，再由上游組頭向其下線組頭收取賭客賭資及出金。因去年選戰炒得正熱，林男等人決定以總統選舉為標的，時任總統候選人賴清德贏過其他候選人150萬票或候選人柯文哲贏過候選人侯友宜為賭博內容，甚至藍白合不合，也是賭博下注的選項之一。

桃園地檢署去年11月7日指揮桃園龍潭、蘆竹警方到洪男八德住處，9日到王男住處搜索，並發現林14日出境，在機場拘提他。林還趁隙拿手機通知倪姓成員，要倪把他踢出Line群組。林男確認被踢出群組後，更把手機丟棄在機場垃圾桶想要滅證，不過清潔人員撿到手機後交給警方，追出手機為林男所有，隨即遭扣押。

他們被逮時，坦承接受賭客詢問，也已約定水錢比例，但辯稱尚未收到實際下注。當時法官考量選舉賭盤將影響選舉結果，所涉的公共利益極為重大，裁定收押禁見。

檢方偵結，認定林男等人涉嫌違反《總統、副總統選舉罷免法》等罪，依意圖營利以選舉結果為標的聚眾賭博罪起訴林男等人。