長榮航空公司因與桃園市空服員工會進行多次團體協商後，工會在2019年罷工，長榮對13會員提告求償3400萬元，遭勞動部裁決是不當勞動行為，長榮提行政訴訟，最高行政法院認定，長榮是訴訟權合法行使的範圍，不能因此認定對勞工產生威脅效果，不當影響、妨礙工會活動，而構成不當勞動行為，22日判決撤銷勞動部的裁決確定。

長榮航空從2017年間起，與桃園市空服員工會進行多次團體協商會議，因無法達成協議，工會在2019年1月2日向桃園市政府申請調解；雙方歷經3次調解仍無法達成協議，其勞資調解不成立，工會在2019年4月19日經大會決議通過啟動罷工程序，決議6月20日開始罷工。

長榮航空在罷工隔天對工會理事長趙剛及會員共13人提起連帶給付3400萬元之民事損害賠償訴訟，工會向勞動部所屬不當勞動行為裁決委員會申請裁決，經裁決委員會在2020年2月21日作成裁決。

裁決主文第1項到第3項，確認長榮請求工會會員連帶給付3400萬元之行為，構成工會法的不當勞動行為，主文第4項命長榮航空應於收受本裁決決定書之日起5日內於其內部網站「長榮航空企業入口網站」將裁決主文公告14日以上，並將公告事證存查。

長榮航空不服勞動部的裁決提起行政訴訟，經台北高等行政法院判決駁回後，提起上訴，最高行政法院認為，雇主對於參加工會活動的勞工提起訴訟，是否構成不當勞動行為，應權衡雇主行使訴訟權的合理性、正當性與其對工會團結權保障的侵害。

最高行政法院指出，工會及其會員若有危害雇主權益的客觀行為事實，其是否具有免責的正當事由，未訴請法院裁判尚難釐清者，雇主為維護權益，而循由司法途徑解決糾紛，雖使工會及其會員因此受有應訴的不利益，但權衡訴訟權是受憲法保障的基本權，應認其行使訴訟權的行為具有正當性，尚不能論以不當勞動行為，將勞動部裁決撤銷、認定是違法，全案確定。