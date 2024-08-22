戰略學者蘇紫雲表示，海鯤潛艦後續建造計畫，計畫期程自民國114年至127年，橫跨13年間預算約新台幣2840億元，有助中華民國防衛，確保民主體系生存。

蘇紫雲表示，戰略上，潛艦可與岸基雄風、魚叉反艦飛彈構成遠近攻艦火力，形成海上的內外線作戰阻絕敵方登陸兵力。同時對台灣而言，水下艦隊具隱匿性也可扮演「存在艦隊」 (fleet in being)的角色，制衡數量優勢的對手。

蘇紫雲指出，後續7艘量產艦總成本2840億元，但此為匡列數，軍備投資的財政紀律類似他國軍艦批次艦造之經費預估，須待海鯤首艦海測、戰測完成後逐年編列實際預算艦造。

他說，單艦成本由公開資料預估，包括後續批次升級、船塢設備等之成本扣除所需彈藥一個基數約210枚後，單艦造價約為355億元(每排水噸約1250萬元)，相較新加坡外購德國218／SG級(約1395萬元／噸)、挪威212／CD級(約1180萬元／噸)的噸位造價，仍屬合理範圍。

蘇紫雲指出，除軍備研發生產成本外，常被忽略的是外部效益，也就是民主國家強調的國防經濟(defense economics) ，研發生產帶來的就業率、產業技術升級、技術轉用的外溢效果，約為投入資源的1.8倍左右(瑞典獅鷲Jas-39戰機為4.3倍最高)。因此可在滿足防衛需求的同時，兼顧經濟加乘(multiplier )的效益，值得與社會溝通爭取更大理解與支持。