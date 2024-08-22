為打造台灣成為人工智慧之島，國科會22日公布「智慧科技大南方產業生態系」計畫內容，預計2025年至2029年投入超過360億元。國科會主委吳誠文說，將在台南沙崙建立晶片暨系統整合服務平台，促成產業系統整合，保守估計產值將躍升10倍以上，且即將進駐到台南沙崙智慧科技園區的超微半導體（AMD）也會是合作一員。

國科會提出「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，規劃以「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等4大策略布局，結合沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成「AI產業化、產業AI化」，協助百工百業數位轉型，建構大南方產業生態系。

吳誠文說明，智慧科技大南方計畫期程為2025年到2029年，明年先以15億元點火，預計5年合計投入至少360億元；其中擴算力約投入120億元、鏈場域170億元、引人才與展應用共70億元，保守估計此計畫可創造「10倍效益」。意即相關產業的產值成長10倍。

在擴算力方面，國科會說明，目前公部門算力約19PF，公私部門總算力約54PF（1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），預估藉由本方案及晶創方案，2028年將提升公部門算力至480PF，為現在的25倍。

鏈場域方面，國科會說明，將以沙崙既有的資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域及中央研究院南分院，為AI產業發展核心，鏈結周邊半導體S廊帶，包括南科管理局負責的嘉義、橋頭、屏東等園區的智慧複合樓群，形成大南方AI產業發展基地，促成產業系統整合，打造均衡發展且具有韌性的台灣。

引人才方面，國科會表示，將介接、槓桿南部地區15所技職校院的5,400名專業教師跨域發展，增強16萬學生的競爭力與就業動能，透過沙崙資安基地、晶片暨系統整合服務平台、化合物半導體科技人才訓練基地等，進行人才培訓，使AI相關產業人才匯流沙崙，成為科技人才重鎮，也滿足南部產業數位轉型人才的需求。

最後，對於展應用方面，國科會提及，盼透過專業制度及專才培訓、提供國家級算力與資料庫、綠能科技與智慧電網導入應用等，匯集人才流、資訊流與能源流，在南部地區發展重點產業，包含資通訊和資安、金屬加工、車用零組件、淨零綠能、智慧農業、智慧餐飲、健康醫療等，將南部地區打造成為全產業的AI科技前進基地。