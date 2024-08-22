桃園市交通局上周在桃園市桃園區中正路的信光路至中正五街路段設置約200米長綠鋪人行道，不過有民眾質疑，應先一旁整頓騎樓，認為綠鋪人行道反而縮減馬路空間。交通局回應，行人通行有立即需求，才會先以綠鋪改善，未來還會微調。

交通局12日完成中正路其中一段綠鋪人行道，但有民眾認為，一旁就是騎樓，應先整頓騎樓交通，而不是縮減馬路空間，此舉將造成汽機車搶道，反而更加危險。認為路的小得可憐，硬畫出人行道，機車騎士更危險，行人走在綠鋪上也未必安全。

交通局則說，整頓、淨空騎樓空間是工務局業務，且騎樓整頓較為複雜，除攤商外，還有高低落差問題，難以馬上改善。但行人的通行有立即需求，該綠鋪人行道是在馬路邊緣設置約0.9米人行道，方便民眾、嬰兒車通行。此外該路段鄰近桃園觀光夜市，民眾也有停車需求，才會在道路與人行道間設置停車格。

交通局又說，綠鋪完成後，近日已再度會勘，將縮小部分汽車停車格大小，擴大道路空間，以汽機車、行人雙贏為目標。

桃園市養護工程處表示，一直都有騎樓整頓計畫，目前桃園區以景福宮附近的老城區為主。因為騎樓屬於私權範圍，其餘有需要整頓的地方，會利用公所座談會時，請當地里長蒐集騎樓同意書，若有達到相當數量，就可以展開計畫。

記者走訪，發現該路段騎樓高低不平，且有部分商家將商品擺在騎樓。有店家說，雖然自己同意整頓騎樓，但施工期間勢必對生意有影響，自己也不清楚其他店家會不會同意。