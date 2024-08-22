金門縣議會議長洪允典、國民黨立委陳玉珍偕同金門縣多位議員、以及台、金兩地的旅遊觀光業者一同前往北京訪問，22日下午拜會大陸國台辦主任宋濤，主要尋求開放陸客赴金門旅遊。據陳玉珍轉述，宋濤表示不會讓訪團空手而歸，因此陳對此採非常正面樂觀的態度。

該團由金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員們，由金門立委陳玉珍陪同，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

出席當日會見的國台辦官員包括綜合局局長王冰、經濟局局長張世宏、政黨局局長付強、新聞局局長陳斌華。至於主管兩岸觀光旅遊的交流局，則因前局長黃文濤轉任海協會副會長，局長一職仍懸缺，而由副局長李京文出席。

由於「討論熱烈」，會見時間約80分鐘。陳玉珍表示，在會面當中，金門縣議員暢所欲言、具體提出許多建議，宋濤也一一進行回答。據陳玉珍轉述，宋濤說，這麼多人來表達這麼多意見，「不會讓你們空手而歸」。因此陳玉珍認為是非常正面樂觀。

立法院在7月通過「要求政府解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議。陳玉珍指出，希望可以先就陸客開放到金門地區旅遊，但也還會繼續努力，因為對台灣旅遊業者或大陸人民而言，觀光產業都非常重要，有許多的就業人口。

陳玉珍提到，疫情之前，一年大概有80萬陸客到金門，如果以人均銷費8000元新台幣而言，一年將創造64億新台幣的觀光產值，這對金門各行各業影響非常大。陳玉珍還說，有這麼多的人員往來，實際上也對兩岸和平有幫助。

陳玉珍表示，雙方並未具體談到開放的時間點，但她個人希望是在大陸十一假期之前，如果早一點宣布，可以讓大陸民眾先辦簽證等手續，但也要給大陸一些時間來進行相關部門的溝通。

對於宋濤提到，金門如今是兩岸合作的先行區。陳玉珍指出，金門和廈門已經實現通水，但通電、通氣、通橋等因兩岸政治方面的原因還無法繼續往前推進，因此可以從民間交流先在金門實現做起。

除了旅遊以外，陳玉珍還在會面中提出，陸生、兩岸青年、年輕學者到金門做相關交流，很多在場金門議員也提到同城化，兩岸運動賽事在金門舉辦等建議。陳玉珍強調，金門作為兩岸交往前沿，作為和平的先行者，還有兩岸融合的示範區，這個角色是不可以磨滅的。