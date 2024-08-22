台積電20日在德國舉行「歐積電」的動土典禮，董事長暨總裁魏哲家表示，與共同夥伴博世、英飛凌和恩智浦一起合作興建這座德勒斯登晶圓廠，主要為了滿足歐洲汽車、工業對半導體的需求。歐盟執委會主席馮德萊恩也宣布，已依據《歐洲晶片法》通過50億歐元的補助，支持ESMC的營運以及興建。藍委賴士葆質疑，德國總理蕭茲跟馮德萊恩都來了，我國總統賴清德跟財經官員卻不能出席？轟駐德代表謝志偉失職且無能。

台積電指出，本次動土典禮的與會貴賓包括歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）、薩克森邦首長克雷齊默（Michael Kretschmer）和德勒斯登市長希爾伯特（Dirk Hilbert）。為展現對此專案所投入的支持，在本次動土典禮中， 歐盟主席馮德萊恩宣布，歐盟執委會已依據《歐盟國家補助規則》（EU State aid rules），通過一項50億歐元的德國補助措施，以支持ESMC半導體晶圓廠的建設工程和營運。

賴士葆今(22日)發文質疑，台積電赴德設廠破土典禮，德國總理跟歐盟主席均現身會場，駐德代表謝志偉在媒體上形象口沫橫飛發言刻薄，卻沒有安排賴清德或其他重要財經官員一同與會出席，不僅是失職，更是凸顯政府相關部會的能力不足，連拿出台灣王牌都換不上外交突破的窘境！

魏哲家20日在動土典禮表示：與共同夥伴博世、英飛凌和恩智浦一起合作興建這座德勒斯登晶圓廠以滿足快速成長的歐洲汽車和工業領域對於半導體的需求。藉由這座最先進的晶圓廠，我們將把台積公司先進的製造能力帶給我們的歐洲客戶和合作夥伴，刺激當地的經濟發展，並推動整個歐洲的技術往前邁進。

台積電解釋，ESMC全面營運後預計採用台積公司28／22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）及16／12奈米FinFET電晶體技術，月產能40,000片300mm（12吋）晶圓。藉由先進的FinFET技術，進一步強化歐洲半導體製造生態系統。總計投資金額預估超過100億歐元，包括股權注資、借債、以及歐盟和德國政府的大力支持。