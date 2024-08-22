匯銀主管指出，聯準會多數官員認為9月降息合適，加上美國非農就業數據下修81.8萬人，創15年來最大規模修正，美元指數繼續下跌，新台幣22日早盤續升，但盤中缺乏外資匯入動能，加上出口商拋匯縮手，隨著進口商進場買匯，加上台股回落，匯價逐步由紅翻黑，終場小幅貶值作收。

匯銀主管也提到，美國聯準會公布會議紀要後，官員立場大致符合市場預期，後續就看全球央行年會上，聯準會主席鮑爾談話方向，市場偏向觀望，預期9月降息1碼已大致篤定，後續就算沒有大幅往單邊升值，整體仍是震盪偏升格局。

觀察22日主要亞幣走勢，美元指數續跌，日圓強升0.62％、韓元升值0.29％、新台幣升0.09％、星幣升0.08％、人民幣平盤作收。

匯銀主管認為，短線上亞幣還是偏強，但市場在鮑爾演講前會押注，演講結果後通常就是利多出盡，就看其談話內容是否更鴿派，將帶動整以亞幣再漲一波，新台幣若升至31.7元附近，才算是站穩31元價位。