國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技攜手臺北醫學大學部立雙和醫院合作發展智慧醫療，今（22）日由遠東醫電董事長鄧俊男、雙和醫院院長程毅君雙方共同簽署合作備忘錄，未來將在此備忘錄架構下，攜手合作推動智慧醫療發展，初步將聚焦於國際醫療應用等相關領域，期待彼此達成互惠互利的長遠目標。

遠東醫電長期耕耘智慧醫療相關軟硬體整合服務，不僅透過與微軟（Microsoft）等國際大廠策略聯盟，透過醫療雲端與AI工具，打造AI、自動化管理、數據、金融科技等整合技術；遠東醫電亦致力協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓、泰國相繼運作，未來將持續拓展至新加坡、中東、日本等國家。遠東醫電董事長鄧俊男表示，期待雙方合作，深化國際醫療服務與科技的結合，並開創國際醫療市場。

雙和醫院院長程毅君表示，科技進步飛速，該如何將臨床醫療服務與科技結合是目前各大醫院面臨的考驗，也是實現價值醫療，提供以病人為中心，個人化及高品質的醫療服務的關鍵，雙和醫院在今年4月加入了衛生福利部新南向醫衛合作與產業發展計畫，7月起已陸續前往泰北、寮國等東南亞地區支援醫療服務並與當地醫療院所、醫學大學交流，今與遠東醫電共組「醫衛新南向國家隊」並期待透過以醫帶產的合作策略，把台灣優質且獨特的醫療及科技技術帶進泰北及寮國等東南亞地區，除造福海外同胞與國外友人，也藉此展現台灣醫療實力與增進國際形象，更重要的是，彼此交流學習與經驗累積，向亞洲區域醫療發展中心典範邁進。

遠距醫療不只是智慧醫療的一部分，更是完善全民健康的最後一哩路，也是發展國際醫療的關鍵能力。程毅君院長指出，遠端監測、資訊傳輸、互動溝通這三大技術是過往醫療端所欠缺的，但在科技夥伴的助力下，相信將更上一層，也期待雙方的跨領域合作，不只是提升數位資訊系統，更深化在臨床醫療服務與科技的結合，在實現價值醫療，提供以病人為中心，個人化及高品質的醫療服務的同時，帶給任何有醫療需求之民眾更便利的就醫體驗。

為讓外界對於雙方未來的合作模式有明確的認識，現場即以遠東醫電線上會診服務平台展現如何實現遠端醫療，由雙和醫院腎臟內科主任廖家德醫師與居住美國的華裔A小姐透過遠端視訊方式以全程英語進行會診。A小姐因末期腎病而接受腎臟移植手術，本身也因心血管疾病造成心跳偏慢，平時裝有心電圖監測，結果顯示竇性心動過緩與一度房室傳導阻滯，病患將近期的心電圖監測數據即時傳給廖家德醫師作為診斷輔助，本次會診相當順利，除檢視各項腎功能數據外，也給予相關衛教建議。