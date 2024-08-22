美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（已改名為Ye）原訂25日在桃園體育場舉辦「Vultures Listening Experience」試聽會，21日突然爆出活動取消，國外也已證實消息，桃市府第一時間通知消保官，將協助保障購票市民的權益，對於業者臨時取消卻未言明原因，已留下不良紀錄，未來恐不會再出租場地。

「肯爺」肯伊威斯特原訂8月25日在桃園體育場舉辦《Vultures Listening Experience》試聽會，8月1日一開賣5分鐘就售罄，據悉共有3.5萬張票，豈料卻於開唱前臨時喊卡，桃市府對此表示，已密切關注，將協助消費者並保護其相關權益。

桃園市消保官指出，因故停止演出，衍生退款之爭議，業者應提供購票觀眾有效聯繫管道，揭示退費資訊及進度。消費者若以信用卡購票，可向發卡銀行申請爭議款，保護自身權益。若消費者有需要，法務局將提供諮詢及協助處理消費爭議申訴相關事宜。

但據了解，主辦單位聚善美文創娛樂有限公司，公司所在地位於新北市新店區。因購票歌迷遍佈全台，若退票過程又引發爭議，可能需要中央消保處出面。

市府官員表示，主辦單位臨時取消，卻又至今沒有說明清楚原因，實在是相當不負責任，對於這種留下不良紀錄的廠商，日後會嚴加注意，未來不會出租場地。

市府體育局表示，主辦單位當時承租田徑場之際，基於協助民間推廣藝文活動，也為避免大量人潮造成周遭交通混亂，過程中積極協調各單位予以協助，例如交通疏導、醫療救護與環境清潔等，上周也召集各單位開過協調會，於會中給予具體建議，請主辦單位據以修正。對於主辦單位臨時取消，第一時間也已經通知消保官，協助保障購票市民的權益。