中國網路巨頭正積極投入鉅資孵化中國的OpenAI挑戰者，阿里巴巴集團和騰訊衝在最前面。獲得他們投資開發大語言模型的中國新創企業，至少有6家估值超過10億美元，被稱為中國「AI六小龍」。阿里巴巴與騰訊也因此將自己定位為「生成式AI領域的領跑者」。

據《華爾街日報》報導，雖然阿里巴巴和騰訊過去兩年大幅縮減了整體投資規模，但對AI的興趣有增無減。總部位於北京的交易數據提供商IT桔子的數據顯示，2023年以來，阿里巴巴在中國的創投交易中有40%瞄準AI初創公司，騰訊的這個比例為30%，對這兩家科技巨頭而言都創下歷史新高。

市場研究公司Counterpoint Research高級分析師Wei Sun表示，投資AI初創公司是一項戰略舉措，旨在加強技術優勢和擴大市場影響力，阿里巴巴和騰訊「正把自己定位為生成式AI領域的領跑者」。

報導說，中國科技巨頭曾以交易踴躍而聞名，但近年來，受中國政府收緊科技業監管、新冠疫情以及中國經濟放緩的影響，這些企業轉變了策略，把重心放在利潤上。但是生成式AI是這種新的保守主義的一個罕見例外。

阿里巴巴和騰訊已將AI作為戰略重點，試圖實現AI商業化，開發自己的基礎AI模型，並通過雲服務出售這些模型和AI算力。與此同時，中國AI模型的賽道正變得越來越擁擠，市場上已有190多種大模型產品，讓一些公司擔心自己被落在後面。

報導引述市場研究公司Forrester的分析師戴鯤(Charlie Dai)表示，大型科技供應商投資AI初創企業對其長期戰略至關重要，有助於在快速演變的科技業版圖中保持競爭力和創新力。

與微軟和亞馬遜分別支持OpenAI和Anthropic的方式類似，阿里巴巴和騰訊針對投資組合中的公司也有很大一部分投資是通過算力的形式提供的。阿里巴巴最近投資約8億美元獲得月之暗面(Moonshot AI) 36%的股份。據知情人士透露，其中超過3億美元是以一種積分的形式提供的，可用來使用阿里巴巴的雲計算基礎設施。

報導表示，鑒於美國為遏制中國發展AI能力而實際上封堵了中國企業獲取尖端半導體的渠道，算力資源在中國可能比現金更有價值。投資者提供算力支持的方式不盡相同，包括以折扣價出租硬件或提供雲計算服務，以及提供專門用於採購晶片的資金。