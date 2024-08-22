民眾黨主席柯文哲、陳佩琪近期接連爆發政治獻金爭議、京華城案、豪宅案等爭議。針對柯文哲若崩盤，小草會去哪？前國民黨青年部主任陳冠安分析認為，當小草失望離開白營，最可能的選項，其實是轉回隱性選民。也就是說，不支持白營，但同樣不支持藍綠。

陳冠安今(22日)在臉書粉專貼文表示，民眾黨、柯文哲近期接連爆發政治獻金、京華城案、豪宅案等爭議，白營遭逢創黨以來最大危機，延燒半月，至今未見平息姿態。但當小草對柯文哲、民眾黨失望透頂，會流向何方？是否會如綠營所稱，變成回頭草？

陳冠安分析表示，根據《政大選研中心》在2024大選後（1/17-1/22）所做的民調來交叉分析，有四項數據值得參考︰1、2024投柯文哲且2020大選有投票者，在2020選舉時，60.5%投蔡、24.6%投韓、14.8%投宋；2、2024民眾黨支持者，2020大選有9.4%投宋、15.1%投韓、34%投蔡、32.3%無投票權、沒投票或投廢票；3、2024投柯文哲者，有27.1%在2020大選無投票權、沒投票或投廢票；4、2020投蔡英文者，有21.5%投柯、62%投賴、5.8%投侯。

陳冠安分析表示，從2020和2024的投票行為來看，小草的主要構成是以過去政治冷感的隱性選民和對民進黨失望的英粉為主，當然也有少部分韓粉。因此當小草失望，離開白營，最可能的選項，其實是轉回隱性選民。也就是說，不支持白，但同樣也不支持藍綠。

陳冠安指出，曾投給藍綠的小草，偏綠明顯大於偏藍，但以目前綠白水火不融的態勢來看，短期內返藍的比例，會比返綠來的大些。不過從長期來看，返綠的天花板更高。

陳冠安更點出，立法院新會期即將開始，由於民眾黨崩盤，綠營的基本盤天花板已從40%開始往上推。3%、5%看似不多，但對選舉來說，很可能就是獲勝關鍵，直接決定2026的議員、首長席次，以及2028的勝負歸屬。國民黨，不可不慎。