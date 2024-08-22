消息人士指出，有關罰款預期將在8月底前公布，將會是大陸財政部對會計公司最嚴厲的罰則。去年勤業眾信（陸稱德勤）大陸部門被當局罰款2.12億元及暫停新業務3個月。

英國金融時報稍早引述消息人士透露，PwC已知會客戶，經大陸政府就其涉及中國恒大財務造假的調查，對PwC作出處罰，最快9月起預計暫停其於大陸的業務半年。

PwC涉恒大造假遭重罰！傳遭陸官方處罰停業半年
瞄準中國人工智慧新秀 阿里巴巴騰訊投資「AI六小龍」
瘋日本！大陸訪日遊客數重回榜首 航班恢復率達八成
#恒大 #PwC #大陸 #中國恒大 #財務造假
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷