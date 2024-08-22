消息人士指出，有關罰款預期將在8月底前公布，將會是大陸財政部對會計公司最嚴厲的罰則。去年勤業眾信（陸稱德勤）大陸部門被當局罰款2.12億元及暫停新業務3個月。
英國金融時報稍早引述消息人士透露，PwC已知會客戶，經大陸政府就其涉及中國恒大財務造假的調查，對PwC作出處罰，最快9月起預計暫停其於大陸的業務半年。
四大會計師事務所之一的PwC（大陸稱普華永道）陷入大陸房企中國恒大財務造假風波，南華早報引述消息人士表示，大陸政府已就其涉及中國恒大財務造假的調查，PwC將面臨處罰最高人民幣（下同）5億元，暫停其大陸業務6個月，包括禁止接受新客戶及簽署大陸公司的會計報告。
消息人士指出，有關罰款預期將在8月底前公布，將會是大陸財政部對會計公司最嚴厲的罰則。去年勤業眾信（陸稱德勤）大陸部門被當局罰款2.12億元及暫停新業務3個月。
英國金融時報稍早引述消息人士透露，PwC已知會客戶，經大陸政府就其涉及中國恒大財務造假的調查，對PwC作出處罰，最快9月起預計暫停其於大陸的業務半年。
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