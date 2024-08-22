中鴻表示，受大陸高溫洪澇、亞洲雨季及歐洲暑休等季節性因素影響，近期鋼鐵淡季需求放緩，國際鋼市呈階段性調整。另一方面，美國勞工部公布7月CPI年增率降至2.9％，是自2021年3月以來首度低於3％，市場普遍預期聯準會於9月展開降息，將有助緩解高利率環境並提升消費與投資需求，預計對全球經濟溫和復甦具穩定作用。

鋼鐵供需方面，大陸國統局數據顯示，7月粗鋼日均產量267.55萬噸，降至年內低點，較上月大降12.4％，顯示鋼廠因虧損已擴大減產幅度。預計隨著大規模設備更新、消費品以舊換新等政策逐步推展，加上官方粗鋼平控及秋冬季環保限制，第四季鋼材供需將漸趨平衡，有利亞洲鋼市穩定。

總體來看，近來市場超跌已導致鋼廠虧損降產，待季節性因素緩解後，鋼材供需有望加速平衡，然考量國內仍面臨低價進口鋼品擾市，為協助客戶加速去化庫存，並維持接單及營運動能，因此本次盤價適度調降。