為配合金管會政策推動「上市櫃公司永續發展行動方案」及協助發行公司執行溫室氣體盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」，於台北、新竹、台中及高雄等地共舉辦五場次訓練課程，首場次於22日開跑，共計70家上市櫃公司代表參與，與會者與講師廣泛交流意見，場面互動熱絡。

櫃買中心副總經理李淑暖致詞時表示，櫃買中心期許成為企業永續轉型的陪跑者，為因應氣候變遷帶來之挑戰，各國皆積極針對溫室氣體訂定相關法規及政策以控制總排放量。

而溫室氣體盤查為減碳路徑的基石，大多數企業對直接排放源（範疇一）及外購能源所產生之間接排放（範疇二）較為熟悉，但範疇三為企業溫室氣體管理上不可忽視的一環，卻因涉及供應鏈上下游、員工通勤、商務旅行及投資等各項活動，其盤查及計算方式更為複雜，難以精確掌握。

為協助上市櫃公司盤查溫室氣體範疇三資訊，以順利接軌IFRS永續揭露準則，並提升自身永續競爭力，本次課程設計以小班制方式，透過台灣產業服務基金會、企業永續發展協會及臺北科技大學之專業講師手把手教學，建立企業盤查能力、提升數據品質，持續推動永續進程。

本次課程內容包含國內外溫室氣體發展趨勢、溫室氣體盤查標準及近期發布之「上市櫃公司範疇3溫室氣體盤查作業參考指引及常見問答集」，並就溫室氣體盤查範疇三進行實際演練及計算，與會之上市櫃公司代表表示十分實用，透過實際演練方式可有效增進對範疇三之理解，且小班制之授課方式可與其他公司代表互動交流，彼此觀摩學習，有效提升溫室氣體盤查能力。

櫃買中心表示，本次工作坊課程後續將錄製剪輯為影音檔供所有上市櫃公司觀看，以協助更多公司培養碳盤查能力、掌握範疇三資訊，並藉以增加企業間議合行動，帶動整體產業邁向淨零之腳步，未來櫃買中心將持續以多元方式輔導企業掌握ESG趨勢，在永續發展的路上創造下一個榮耀。