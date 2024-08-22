新北1名越南籍男子阿志（化名）是未成年少女小美（化名）的繼父，2012年與小美的媽媽結婚後依親來台同住，竟在小美國中到高中期間，對她性侵高達12次，小美因擔心家庭失和一直隱忍，後來因為同學向老師透漏才讓事情曝光，新北地院審理後依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，共12罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑6年。阿志上訴，二審改判，應執行有期徒刑5年8月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書指出，越南籍阿志2012年間與未成年少女小美的母親結婚，並依親居留同住於新北市，是家庭成員關係，且小美因親屬關係受阿志監督、扶助、照護。阿志卻為滿足自身性慾，明知小美為14歲以上未滿18歲之女子，對性觀念未臻健全，竟仍基於成年人故意對少年利用權勢性交之犯意，向妻子佯稱要帶小美外出看電影，以自行開車或騎車帶同小美外出之機會，對小美為性交行為共12次得逞。因小美轉知同學此事後，由學校輔導老師協助下報警，始循線查悉上情。

法院審理時，小美證稱，2018年小學6年級，當時12歲，媽媽剛好住院，我記得當時我穿短袖，在家中我的房間，家裡沒人在，我跟被告晚上在家裡睡覺，被告就有摸我的胸部跟下體，但沒有性侵。後來高中時約2週1次的頻率，在汽車旅館或家裡儲藏室對她性侵。小美因擔心家庭失和及失去經濟支柱因此隱忍。

被告則辯稱，發生性行為是經過小美同意。小美的母親出庭時表示，被告與小美間為繼父女關係，長期同住共同生活，被告亦有照顧小美生活起居，為她準備三餐及接送等密切互動，亦會對小美加以管教，也是家中經濟來源。

法官審酌，被告為越南籍人，因結婚依親來台居留，身為小美繼父，長期同住，兩人雖無血緣關係，均稱呼被告為爸爸，實屬關係甚為親密之家人，被告本應負起保護、照顧、教養之責任，然竟為滿足自身性慾，利用權勢對其為性交行為，致使小美不得不隱忍屈從，對小美身心造成相當傷害，亦不願再回想關於被告之事；一審法官依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，共12罪，各判1年。應執行有期徒刑6年。阿志不服上訴，二審改判5年8月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。仍可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。