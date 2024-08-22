永慶加盟四品牌竹苗區經管會力挺少棒運動，鼓勵小球員們揮出夢想的全壘打。(圖/永慶房產集團提供)

新竹市西門國小棒球隊自1953年創校時期就成立，至今已超過70年歷史，也培育出多位優秀的職業棒球員。新竹市西門國小校長許慶恭分享，西門國小棒球隊不是體育班球隊，球員們都是利用課餘時間進行訓練，但依然能在硬式組與軟式組的比賽中屢屢取得好成績，感謝永慶加盟四品牌竹苗區經管會的大力支持，為台灣的基層棒球發展盡心力。

在捐贈儀式上，余柏霖會長表示，西門國小棒球隊歷史悠久，且一直都是新竹棒球的強勁隊伍，很開心有機會可以贊助這麼優秀的球隊。運動不僅僅只是強健體魄，更重要的是學習團隊合作、面對挫折的勇氣，這些都是孩子養成好品格的重要關鍵，因此竹苗區經管會樂於支持在地學校球隊發展。

永慶加盟四品牌竹苗區經管會捐贈13萬給西門國小棒球隊，作為球隊的新球衣及其他訓練經費。(圖/永慶房產集團提供)

得知暑假期間，西門國小棒球隊也是積極練習、參與各項比賽，而且在捐贈儀式的隔天，球隊就要出發去日本參加友誼賽，余柏霖會長感動地說，看見他們真心熱愛棒球這項運動的精神，十分讓人感動，希望我們的鼓勵能讓這群年輕的小小棒球員，有更多的資源進行訓練、打出理想的成績。

永慶房產集團除了在買賣房屋上提供誠實、專業的服務外，更秉持公益回饋社會的精神，以實際行動贊助在地體育賽事、協助弱勢團體，也號召捐血、公益市集等活動，發揮團結力量大的精神，將溫暖的正能量傳遞到社會各處。