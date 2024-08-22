趙正平梅開二度，2年前認愛小22歲空姐女友，今（22日）受訪時，證實雙方已經登記結婚，透露是在一個很感人的情境下登記。不過有人挖出《小姐不熙娣》的節目片段，發現原來演藝圈知名主持人小S早已知情。

趙正平今年1月在記者會上坦承已經下跪求婚，並承諾會把餘生交給對方。而先前趙正平上小S的節目《小姐不熙娣》時，對方恭喜他新婚，被問到心情如何？趙正平則回應新婚幾個月，「從相處到現在都還是一個熱度在那邊」，甜蜜表示，雙方只有拌嘴，沒有吵過架，還大讚愛妻「非常有禮貌」。

趙正平甜蜜表示雙方相處不吵架只拌嘴，大讚愛妻非常有禮貌。（圖／翻攝自YT 《小姐不熙娣》）

一向直率敢言的趙正平，先前抖音平台上發出一段影片，試吃汪小菲的酸辣粉，其中在小S圖示旁，出現黑粉對她的稱呼「小曲線」字幕，影片內容還呈現趙正平說，「大家也都知道啊，這我之前錄《康熙來了》主持人的前親戚啊，他們家賣的東西」。隨後趙正平急忙解釋，自己並不知情，見到影片後也馬上打電話詢問工作人員，「我根本沒說那些話」，強調是被後製陷害。

趙正平證實與空姐妻子登記結婚。（圖／中時資料照片）

趙正平解釋酸辣粉影片自己也不知情，笑稱害怕因此被小S封殺。（圖／翻攝自YT 《小姐不熙娣》）

對此，兩人在節目中大方上演握手言和，趙正平笑稱害怕被對方封殺，小S則不改幽默性格，表示不會，並輕鬆回應道：「我從來沒有封殺過誰」。

如今趙正平證實登記結婚，除了感謝大家祝福，他表示還沒有公開宴客，之後才會低調的辦。面對老婆是否帶球嫁的問題，趙正平則表示沒有，至於會不會要孩子，他則說「看上帝的安排」，一切隨緣。先前趙正平曾霸氣承諾「把餘生交給對方」，寵妻無極限表示，「當然，房子保險也都登記她(老婆)的名字」，岳父、岳母也都對他們的婚姻相當祝福。