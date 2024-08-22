禮讓行人遭追撞「斷一隻手」 騎士無奈怨：被說緊急煞車

幫行人擋了一劫！有騎士於日前晚間騎車行經新竹縣竹北市東興路一段與興海街口時，由於晚間該號誌是閃黃燈，當時他發現有行人走在斑馬線上要過馬路，於是減速停下要禮讓通過，下秒就被後方機車追撞，導致他倒地還摔斷一隻手，沒想到，追撞的騎士還說他「緊急煞車」，讓他感到相當無言。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，上傳2段分別是前後行車紀錄器的影片，並於貼文寫下「禮讓行人，換來一支手斷還被追撞的『說我緊急煞車』，看看影片吧無言」。

從原PO的前後行車紀錄器可見，昨(21)日晚間8時10分許，騎士行經新竹縣竹北市東興路一段與興海街口，由於晚間開路口號誌是閃黃燈，當時騎士發現有行人走在班線上要過馬路，便減速要禮讓，豈料，就被後方輛著大燈的機車追撞倒地。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「謝謝你幫行人扛了，如果沒有你被撞的就是行人，記得相關影片什麼的都要留著到時談賠償」、「後方全責安心養病」、「都已經慢慢減速了，後面的是眼殘嗎？」、「後面未保持安全距離」、「看來你幫行人擋了一劫！」、「老天欠你一次，有天你會得到回報的，行善事積善德」、「在台灣開車，煞車除了注意前方，也要注意後面」、「那叫做未保持安全距離的藉口」。