由金門縣議長洪允典率領的議員與旅遊業者一行，在立委陳玉珍陪同下前往北京爭取陸客赴金旅遊，今(22)日下午代表團與大陸國台辦主任宋濤進行會面，對其表達盡速恢復兩岸團客及自由行旅遊的期待。陳玉珍表示，此行會面過程氣氛十分熱絡融洽，對於金門縣議員或業者代表的提問，宋濤均一一答覆；而針對外界最關心的「盡速開放陸客赴金旅遊」，他則是說「不會讓大家空手而回」。

陳玉珍提到，今天會見約1個半小時，陸方除國台辦主任宋濤接見外，另外也有過半數的國台辦各局局長陪同出席。與會來賓幾乎是暢所欲言，連宋濤都說，這一團與會來賓發言是最多的一團，而他也一一聆聽並回答與會的金門縣議員及業者各項提問。

陳玉珍說，有金門縣議員提到包括強化金廈青年交流及體育交流活動等建議，宋濤現場即回覆會積極促成。至於另有議員提到強化金廈往來便利性及金酒銷陸應減免關稅等，宋濤則表示會再繼續研議。

陳玉珍指出，雖然此行對於全面恢復兩岸團客及自由行旅遊的目標尚未達成，但她仍是對於促成此事仍持正面樂觀的態度。若如同宋濤主任所言，對於陸客赴金旅遊一事，不會讓大家空手而回，「此事應該近期內就有好消息傳出」。因此，對於未來全面恢復兩岸團客及自由行旅遊，她個人認為仍是可期待的。

陳玉珍強調，畢竟觀光產業涉及許多的就業人口，同時也對兩岸人民往來交流，相互了解有相當大的助益。她也提到，為迎接即將到來的陸客觀光客，已事先也主動與前交通部長李孟諺溝通，希望能將金廈航線的每日航次數量由16班增加至20班，也已經獲得交通部的支持，九月份將開始實施。