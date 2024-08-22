「海邊走走」首度攜手怪物職人街頭藝術家「VASTAR傅星翰」，推出充滿潮流質感的「Disco Moon潮中秋系列禮盒」搶市。（海邊走走提供）

中秋佳節即將到來，市面上可見琳瑯滿目的特色月餅呼應佳節，為了提供民眾不同的送禮選擇，手工愛餡蛋捲品牌「海邊走走」，今年首度攜手怪物職人街頭藝術家「VASTAR傅星翰」，推出充滿潮流質感的「Disco Moon潮中秋系列禮盒」搶市，消費滿2000元還可獲贈限量聯名貼紙。

延續去年「潮中秋」意象，「海邊走走」本次特邀曾被潮流雜誌評選為「怪物職人」的街頭藝術家「VASTAR傅星翰」操刀中秋禮盒設計，VASTAR傅星翰擅長以老美式漫畫風格進行街頭塗鴉、平面設計創作，曾受邀為《功夫熊貓3》電影場景、金曲歌王熱狗MC HotDog的展覽進行視覺設計，跨足合作多方領域。

此次VASTAR傅星翰為「海邊走走」設計中秋限定禮盒，以Disco Moon為題，隨著嫦娥和月兔的腳步登陸「蛋捲月球」，在燈光閃爍的舞廳中享樂共舞，人手一根蛋捲迎接中秋狂歡派對。禮盒設計以現代感亮麗色彩融合復古元素，巧妙呈現中秋賞月的歡聚與迪斯可舞廳的復古情懷，讓今年中秋幻化成一場奇幻而獨特的冒險。

「Disco Moon潮中秋系列禮盒」蛋捲口味集結經典及人氣組合，共推出2款禮盒供民眾選擇。（海邊走走提供）

「Disco Moon潮中秋系列禮盒」共有2款，其中「海邊走走XVASTAR傅星翰中秋尊榮禮盒」集結招牌花生、肉鬆、芝麻愛餡蛋捲，及今年高人氣的新品咖啡拿鐵蛋捲，堪稱經典熱銷組合。另一款「海邊走走XVASTAR傅星翰中秋狂歡禮盒」，包括香氣馥郁的咖啡拿鐵蛋捲、甜中帶酸的香蕉愛餡蛋捲以及捲入新鮮海苔切絲的激厚海苔蛋捲。此外，品牌也推出限定優惠寵客，即日起於官網或門市凡消費滿2000元，即贈限量的VASTAR傅星翰聯名貼紙。

眾所皆知，西門町是台灣街頭噴漆藝術的重要創作場域，於街頭藝術界打滾多年的VASTAR傅星翰與西門町的連結自然深刻，這次除了中秋禮盒設計外，也將Disco Moon主視覺巨型真跡噴漆藝術作品進駐「海邊走走」西門武昌門市，門店也因應中秋節，換上派對月兔、迪斯可月球的超潮店裝，充滿特殊氛圍節慶感的限定店裝，勢必吸引愛拍照打卡的街頭潮人。

「海邊走走」西門武昌門市進駐「VASTAR傅星翰」創作Disco Moon巨型真跡噴漆藝術作品，店面亦換上中秋限定新裝迎客。（海邊走走提供）

歡慶10周年，「海邊走走」推出10周年紀念禮盒，典雅質感適合送禮。（海邊走走提供）

歡慶10周年，「海邊走走」同步推出10周年限量紀念禮盒，以品牌色藍色及高級銀色為主視覺設計，分為經典款及典藏款，典雅質感適合珍藏與送禮。另外，「海邊走走hiwalk gelato義式冰淇淋服務」新推出濃心冰淇淋聖代，復刻花生、黑巧克力、芝麻3款品牌經典口味，配料有黃金蛋捲餅乾、愛餡蛋捲、多種醬料點綴，口感豐富。9月的每個周末，民眾到品牌西門武昌或誠品松菸店面購買任一口味濃心冰淇淋聖代，就能以30元銅板價加價義式冰淇淋1球。