中央銀行8月12～21日邀請34家國銀及信合社總經理座談會議，要求各銀行在9月6日前，提出自主管理不動產貸款具體量化改善方案。央行22日補充說明，央行是以「道德勸說」方式，不涉及對個案約束，也不影響首購族融資需求。

央行表示，請銀行自主管理不動產貸款總量，主要是促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住的投資客或投機客。

央行強調，不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需資金。

央行也提到，6月以來財政部督導公股銀行優化新青安貸款，積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。而央行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，與財政部相關措施的政策目的一致。

央行指出，考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此，是以「道德勸說」方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理不動產貸款具體量化改善方案，以漸進方式強化銀行不動產貸款的風險管理。

央行進一步說明，請銀行自主管理不動產貸款，是從總量及信用資源合理配置著眼，並不涉及對個案約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，並避免引發媒體所指稱「加深民眾違約風險」等不必要紛擾。