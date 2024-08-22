麗豐表示，目前仍緊抓消費者對於美容保養的剛性需求市場，一方面採取線上、線下的全通路覆蓋，積極加強市場品牌定位：「克麗緹娜」美容連鎖專業線、CHLITINA HOME SPA居家線，市場版圖的策略是「雙核心雙渠道」並進擴張，同時持續拉高品牌力、產品開發、通路管理、資源整合，堆疊高度產業跨入門檻的競爭力；在另一方面，也會持續深化數字化賦能延伸到全通路發展的策略執行，尤其在克麗緹娜業務拓展的方向及行銷重點，各加盟店會付費給總公司，來協助進行線上行銷及營運，運用基礎版與定制版運營的總成效，期望能換算成實際的營業額與目標值的提高。

展望下半年，麗豐仍以提高度品牌力、擴大產品市占為主要目標，力拚下半年優於上半年成長的營運成績單。

麗豐除了以「雙核心雙渠道」並進擴張市場版圖的策略外，在「品牌力」行銷方面，「克麗緹娜」近期也透過與優質戲劇的異業合作，包括獨家植入合作由愛奇藝全網獨播的家庭情感劇《小夫妻》，故事線中展現了女性在面對現代生活與事業挑戰時的勇氣與力量，也呼應克麗緹娜美業標竿品牌，長期支持年輕女性的夢想與創業。