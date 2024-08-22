健保制度明年運行第30年，石崇良表示，健保是全民最大資產，但現階段也面臨挑戰，在收入面，健保收入有75％、6,075億元來自受薪階級的保費收入，但未來在人口少子化、高齡化衝擊下，勢必會有影響；支出面，因應各種慢性疾病常態化、高齡人口增加及藥費成長，健保支出也將提高。

為讓健保永續經營、尋求下一階段發展，石崇良在報告中表示，健保改革有四大目標，包括優化健保財務、強化慢病照護、普及醫療服務及改革醫藥政策。

在優化健保財務面上，石崇良提出四個行動方案，包括政府今年134億元經費挹注、部分健保支出政策項目回歸公務預算處理等，另外將先行研議補充保費，分階段改革保費制度。

而為讓健保資源合理化，石崇良指出，將研議彈性總額，健保總額明年合理成長，穩定醫療服務點值。另外逐步擴大住院包裹式給付、啟動支付標準調整，優先檢討醫事人力及集中難罕症照護。

石崇良也提到，國人平均每人有3.46件保單，未來將與專家討論，交由國衛院探討健保偕同商保合作可行性評估，彼此互補，強化醫療保障，今年底估計會有結論，政府依據結論來研議。

在強化慢性病照護部分，持續推動分級醫療及合理給付，透過AI科技導入疾病險分級、分流照護，並整合健保雲端查詢系統。同時持續推動「888計畫」防治慢性病政策計畫，今年起也啟動「在宅急症照護試辦計畫」，擴大全民居家醫療模式。

石崇良說明，在離島偏鄉醫療部分，也將持續結合遠距視訊醫療，今年將持續擴大遠距專科醫療項目與服務網絡，並提供補助離島、山地鄉及醫療不足鄉鎮醫院，同時也將加碼2億元以上補助提供給燈塔型地區醫院。

醫藥改革政策上，石崇良表示，將鼓勵國產新藥給予優惠藥價，以穩定供藥，對象包含國內首發新藥、國際上市許可2年內藥品、製造十大醫藥先進國核准上市滿五年但台灣仍屬新成分等4類。