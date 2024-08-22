衛福部長邱泰源22日表示，2025年將邁入超高齡社會,醫療將會結合長照需求，優化全人醫療照護，健康台灣願景，期在未來八年內國人平均餘命從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命之比率從10％降低至8％ 兒童死亡率從千分之5.3降到4.0以下，目標讓國人活得久、過得好、健康趴趴走。

總統府今天下午四時召開健康台灣推動委員會，由總統賴清德主持。衛福部長邱泰源在會中提出「健康台灣願景規劃」報告。他指出，台灣2022年健康平均餘命為72.43歲(男性69.92歲;女性75.07歲);平均壽命為79.84歲(男性76.63歲;女性83.28歲) ,平均餘命中,約10％的時間為不健康狀態。(80年 VS. 8年)

他說，氣候變遷影響與疫後之健康影響更加複雜，這些都會對國人健康造成挑戰。但我們醫療品質好，科技實力堅強，產業發展蓬勃，這是我們的機會。因此賴總統的國家希望工程目標，就提出十大建言，要擴大投資,打造健康台灣。

這次重點是希望向各界傳達全人醫療願景，期盼完整社區健康照顧架構與體系，成為落實健康台灣各項目標的基石。為優化全人醫療照護，他說，未來以社區醫療群／家醫制度、長照體系為社區整合性照顧核心主力，明（114）年度「擴大醫療投資、打造健康台灣」預算計607億元，其中健保財務協助方案335.6億元;其他健康投資271.4億。

全人醫療包括從孕產、出生、兒童、青少年、青壯年、老年、到安老善終等全齡階段的照護，總計衛福部將提出13項計畫，包括百億癌症新藥基金、擴大癌症篩檢規劃、國家癌症防治計畫、智慧醫療結合健康照顧,推動生醫產業成為兆元產業、 大家醫計畫、888計畫、擴大心理健康支持等。

醫療與長照銜接，短期將實施全民健保在宅急症照護試辦計畫，逐步增加居家醫療及長照服務人數，長期希望照護機構由同一醫療院所提供比例可達85％ 。

邱泰源說，未來八年內國人平均餘命從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命之比率從10％降低至8％ 兒童死亡率從千分之5.3降到千分之4.0以下，目標讓國人活得久、過得好、健康趴趴走。