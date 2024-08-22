近年來詐騙猖獗，連不動產也成為詐騙集團鎖定目標。永慶房產集團為保護民眾財產安全，6月起率先響應內政部地政司政策，全台1,800店推動「地籍異動即時通」服務。同時永慶房屋於雙北地區辦理逾百場次的「預防詐騙公益講座」，而永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產8月22日也在彰化縣田尾鄉仁里村社區活動中心舉辦中部首場防詐講座。

永慶加盟四品牌中區經管會邀請彰化縣議員劉淑芳、田尾鄉仁里村社區發展協會、彰化縣警察局北斗分局海豐派出所、彰化縣北斗地政事務所共同舉辦防詐講座。劉淑芳議員表示，感謝永慶加盟四品牌中區經管會辦理防詐講座，全民識詐、防詐，就是最好的防止詐騙方法。田尾鄉仁里村李坤極村長也說，彰化長輩們生活較單純，容易被詐騙集團鎖定，希望這次講座能強化村民防詐意識。

永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理說，永慶動員全台各地加盟店，結合地方鄉里長、警察局等單位，舉辦「預防詐騙公益講座」解析常見的不動產詐騙手法、也傳授預防的方法。我們也支持政府政策，即日起若透過永慶集團旗下門店成交物件，在完成簽約流程後，一併填寫「地籍異動即時通」服務申請書，辦理房屋過戶送件時可併案申辦。

彰化縣北斗地政事務所詹長容主任也到現場宣導「地籍異動即時通」服務，民眾完成申請「地籍異動即時通」後，只要不動產有產權變動情形，系統會自動發簡訊及email通知，即時掌握異動有效防阻詐騙。

另外，彰化縣警察局北斗分局海豐派出所林儀偉所長、洪靜宜特約代書，則針對網路電信詐騙、房產買賣詐騙2大主題，破解詐騙集團常用手法，教導民眾如何保護財產安全。如民眾在買賣、租賃不動產時，務必要委託有誠信的仲介公司，成交行情多查、多聽、多看，買預售屋勿聽信特殊管道，直接向建商或代銷確認等，也可多利用165反詐騙專線避免受騙。

永慶房產集團不僅提供民眾安心、誠實的不動產買賣服務，也提供專業的不動產相關知識。以保障消費者權益、守護民眾財產安全為初衷，永慶房產集團積極推動「預防詐騙公益講座」，為阻擋不動產詐騙盡一份力，保護台灣民眾遠離詐騙。

「防詐公益講座」也邀請警察局前來講解常見詐騙，提高民眾戒心，以防受騙。圖／永慶房產集團提供