中共中央22日在人民大會堂舉行座談會，紀念鄧小平誕辰120周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話強調，必須繼續深入學習運用鄧小平理論，把他開創的中國特色社會主義事業，繼續推向前進。

習近平表示，鄧小平是中共全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中共第二代黨的中央領導集體核心，中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，中國特色社會主義道路的開創者，鄧小平理論的主要創立者，為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者。

中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希，大陸國家副主席韓正出席座談會，中共中央政治局常委蔡奇主持座談會。

習近平指出，鄧小平一生，為中共領導的民族獨立和人民解放事業、建立新中國作出貢獻，為社會主義制度建立和社會主義建設開展卓有成效工作。文化大革命結束後，作為中共第二代中央領導集體的核心，帶領中共和人民實現偉大歷史轉折，推動實現馬克思主義中國化新的飛躍，開闢了社會主義現代化建設新局面，確立了實現祖國完全統一的正確路徑，成功開創中國特色社會主義。

習近平說，鄧小平留下最重要的思想財富，就是創立鄧小平理論。鄧小平理論是馬克思主義中國化時代化的重要里程碑。必須繼續深入學習運用鄧小平理論，完整、準確理解其科學內涵、核心要義，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情況，正確把握理論精髓和實質，用以解決現實問題，做到堅持真理不動搖、指導實踐不偏離。

習近平強調，對鄧小平最好的紀念，就是把他開創的中國特色社會主義事業，繼續推向前進。要緊緊圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業這個中心任務，繼往開來，奮發進取。

習近平指出，實現完全統一，是毛澤東、鄧小平等老一輩革命家夙願，是海內外中華兒女共同心願，也是不可阻擋的歷史潮流。要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持和推動香港、澳門進一步融入國家發展大局、實現更好發展。要堅定不移貫徹「新時代黨解決台灣問題」的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對台獨、捍衛國家主權和領土完整。