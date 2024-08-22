香港喜劇天王周星馳（星爺）回歸影壇，最新力作《女足》在亞洲進行海選，台灣站海選結果22日出爐，6名幸運女演員雀屏中選，分別是謝采紋、姚方、蔡南筠、張天一、楊昀蒨、關麗葒進入6強，6人預計8月、9月就將前往香港，與星爺本人進行一對一的面試。

其中入選者謝采紋，正是歌手采子，她過去因在競賽節目《全明星運動會》第二季爆出感情問題，後慢慢淡出螢光幕，這次以本名謝采紋低調參加海選，是不是想換個名字重新出發？評審代她解釋：「因為報名必須用本名報名，我們希望是因為回到表演本身，不希望有人因為知名度或話題而有特權出現。」

采子以謝采紋本名參加海選，順利擠進最終6強。（羅永銘攝）

為何轉型嘗試做演員？采子透露之前接到獸醫相關的微電影拍攝，才開始接觸表演、上表演課，後來發現對對戲劇很有興趣，才會因此報名參加《女足》的台灣海選，對於獲選的心情，她說：「我沒有想過會上台，因為我是最後1個被唸到入圍的所以很緊張。」另被問起見到星爺最想要和對方說什麼？她表示：「星爺是我願望名單想見的唯二其中1人，我想跟他說謝謝他教我怎麼長大。」